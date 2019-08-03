إرسال تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود مع سوريا

شانلي أورفة / ياسين ديكمه / الخليج 365 أرسلت القوات المسلحة التركية، تعزيزات عسكرية جديدة، الجمعة، إلى قضاء سوروج بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد. وتأتي هذه التعزيزات لنشرها مع الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا. وذكر مراسل الخليج 365 نقلا عن مصادر عسكرية، أن التعزيزات تضم آليات عسكرية ومدرعات ناقلة لقوات النخبة (المغاوير) قادمة من مختلف المناطق التركية لدعم الوحدات العسكرية على الحدود السورية. وأشار أن التعزيزات العسكرية المكونة من 8 مركبات توجهت إلى قضاء سوروج بولاية شانلي أورفة، برفقة فرق من الدرك والشرطة التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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