صومالية تتماثل للشفاء من "القلب الخلقي" على يد أطباء أتراك

إزمير/ تزجان أكيزلر/ الخليج 365

تماثلت المواطنة الصومالية أمينو فقي، للشفاء من مرض القلب الخلقي، بعد خضوعها لعملية ناجحة في المستشفى الجامعي التابع لجامعة العلوم الصحية بمدينة إزمير غربي تركيا.

وأضاف بيان صادر عن المستشفى الجامعي، أن المريضة الصومالية تماثلت للشفاء بعد عملية جراحية استمرت 4 ساعات، برئاسة أخصائي جراحة القلب أونور ايشيق، والدكتور محمد آقيوز.

وأشار البيان أن فقي (17 عامًا)، التي تقيم في العاصمة الصومالية مقديشو، وُلدت وهي تعاني من مرض القلب الخلقي، وقد عانت بسبب إصابتها بالإغماء بين الحين والآخر.

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ولفت البيان أن أسرتها أحضرتها إلى تركيا من أجل إجراء الفحوصات اللازمة، حيث جرى إحالتها إلى المستشفى الجامعي التابع لجامعة العلوم الصحية بمدينة إزمير وإجراء العملية الجراحية اللازمة.

ووفق البيان، قالت "فقي" إنها كانت تعاني منذ فترة طويلة من مشاكل صحية بسبب مرض القلب الخلقي، وإنها سعيدًا جدًا بالاهتمام الذي رأته في المستشفى.

وشكرت فقي الكادر الطبي الذي أشرف على العملية وجميع الموظفين على الاهتمام الكبير الذي أظهروه لها.



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