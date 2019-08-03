الحوثيون: مقتل 14 جنديا سودانيا قرب الحدود السعودية

اليمن/ علي عويضة/ الخليج 365
قال متحدث عسكري حوثي، مساء الجمعة، إن "14 جنديا سودانيا لقوا مصرعهم جراء استهداف تجمع لهم بعدد من الصواريخ"، قرب الحدود السعودية.
وأضاف المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، وفقا لقناة "المسيرة" التابعة لهم، أن "الاستهداف أدى إلى إصابة 9 آخرين".
وأوضح أن القصف استهدف معسكرا مستحدثا في قرية الطينة غرب منطقة حيران (اليمنية) قبالة مدينة جيزان السعودية.
وأفاد "سريع" بأن "عملية الاستهداف تمت بعد عملية استخباراتية دقيقة ونفذت بعدد من صواريخ الزلزال والكاتيوشا".
ولم يصدر تعليق فوري من القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي في اليمن حول ما أعلنته جماعة "الحوثي".
ومؤخرا، كثف الحوثيون من هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والتقليدية على مواقع وتجمعات للجيش السعودي وقوات الحكومة اليمنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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