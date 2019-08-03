جمعية البر الخيرية بجبال الحشر توزع قسائم كسوة العيد على المستفيدين

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – جابر الحريصي: قامت جمعية البر الخيرية بجبال الحشر بتوزيع القسائم الشرائية لمشروع كسوة العيد على المستفيدين من خدماتها من الأيتام والمحتاجين بجبال الحشر وذلك بدعم سخي من مؤسسة محمد بن عبدالرحمن الحصيني الخيرية .

حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من ١٠٠ مستفيد من مركز جبال الحشر والقرى المجاورة له في مركزي الجانبة والشجعة.

أوضح ذلك مدير الجمعية الأستاذ/ محمد بن جمعان الحريصي وأضاف : بأنه في شهر شعبان الماضي تم توزيع مواد غذئية على اكثر من (٢٠٠) أسرة من اهالي جبال الحشر وقد تم ذلك بدعم من صندوق موظفي سابك وسلات الحكير وكذلك تم دعم مركز محو الأمية بمحافظة العيدابي بـ 40 سلة غذائية وأكثر من 180 كسوة للدارسين في المركز خلال هذا الشهر.

كما أشار إلى أن خدمات الجمعية الحالية ومشاريعها المتنوعة يستفيد منها أكثر من (٧٥٠) أسرة من الأسر الفقيرة والأيتام والأرامل وكبار السن والعجزة واصحاب الظروف الخاصة.

وأكد مدير الجمعية خلال حديثه على أهمية الدعم الذي تحظى به الجمعية من ولاة الأمر والموسرين من رجال المال والأعمال والذي لولاه لتعثرت بعض المشاريع التي تتبناها الجمعية واهاب بأهل الخير في مملكتنا الحبيبة بأن يدعموا الجمعيات الخيرية والتي تمثل حلقات الوصل الأمينة في إيصال تبرعاتهم وزكواتهم للمستحقين من الفقراء والمساكين واصحاب الظروف الخاصة.