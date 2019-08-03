“فيسبوك” تخطط للتجسس على رسائلك في “واتساب”

جدة - عمرو شويل أعلنت شركة فيس بوك، أنها تدرس تطبيق سياسة رقابية تتضمن فحص رسائل مستخدمي واتس آب المشفرة.

وتخطط الشركة لاستخدام خوارزميات ذكاء اصطناعي لفحص رسائل مستخدمي تطبيق واتس اب التابع لها قبل تشفيرها وإرسالها، لكي تتمكن من فرض سياسة الكلام المقبول.

وحذر خبير الأمن السيبراني بروس شناير من هذه الخاصية: “بمجرد إعداد هذه الآلية، سيكون من السهل على الحكومة أن تطلب من فيسبوك إضافة فلتر آخر يبحث عن الاتصالات التي تهمهم للتجسس على المستخدمين”