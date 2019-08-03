"غوغل" تعتزم السماح لمحركات البحث بالتنافس على أندرويد

تعتزم شركة جوجل، المملوكة لمجموعة ألفابت، السماح لمحركات البحث الأخرى بالتنافس لتكون المحرك الافتراضي على الأجهزة الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في أوروبا، لكن سيكون عليها أن تدفع مقابل هذا الامتياز.

وفي اقتراحها الجديد لتفادي عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بمكافحة الاحتكار، أعلنت غوغل الجمعة خططا تمنح من خلالها المستخدمين حرية اختيار محرك البحث المفضل، وفق ما نقلت "رويترز".

وتأتي الخطوة بعد عام من تغريم المفوضية الأوروبية شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة 4.34 مليار يورو (4.81 مليار دولار) بسبب حجب المنافسين من خلال التثبيت المسبق لمتصفحها (كروم) وتطبيق البحث على الهواتف الذكية وأجهزة "اللابتوب" الصغيرة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

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كما طلب الاتحاد من الشركة إيقاف ممارساتها التي تتعارض معا لمنافسة العادلة أو مواجهة غرامات تصل إلى خمسة في المئة من متوسط إيرادات ألفابت اليومية في جميع أنحاء العالم.

وقالت غوغل في مدونة إن المستخدمين في أوروبا يمكنهم بدءا من أوائل 2020 اختيار محرك بحث افتراضي من بين أربعة خيارات، بينها غوغل، عند قيامهم بإعداد هاتف أو جهاز لوحي جديد يعمل بنظام أندرويد.

وسيكون بوسع محركات البحث المنافسة التقدم بطلب للانضمام إلى غوغل ضمن الخيارات الأربعة في مزادات منفصلة في كل بلد.