ما هى الأسباب التى تتحكم فى نوبة الجوع وكيف تسيطر عليها طبيعيا

هل بدأت تشعر بالجوع بعد دقائق من تناول الوجبة؟.. هذه هى آلام الجوع عالية المستوى التى تحدث عندما يفتقر جسمك إلى المتطلبات الغذائية.

بغض النظر عن مقدار الوجبات السريعة التى تتناولها فلن تشعر بالشبع حتى تستمتع بتناول وجبة كاملة، وهناك بعض العوامل الأخرى مثل الخلل الهرمونى، والإجهاد، والقلق، وضغط الدم غير المنتظم الذى يؤدى إلى نوبة الجوع.

ووفقا لتقرير موقع "verywellfit" فهناك مجموعة من الأطعمة التي تقلل من الجوع، وهى:

1. الفستق

يمكن أن يساعد الفستق بشكل خاص على كبح آلام الجوع فورًا عن طريق تحييد آلام المعدة.

2. بذور الكتان

بذور الكتان تحتوى على كمية كبيرة من البروتينات ومضادات الأكسدة، وتناولها المنتظم عندما تشعر بالجوع سيحد من رغبتك في تناول الطعام.

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3. زبدة الفول السوداني

ملعقة من زبدة الفول السوداني كافية للحد من الجوع، حيث تحتوي زبدة الفول السوداني على أحماض أوميجا 3 الدهنية والكربوهيدرات والبروتينات.

4. الأفوكادو

الأفوكادو إحدى الفاكهة التى تتجه حاليًا للحصول على فوائد صحية عالية، حيث تقلل من إنتاج الأحماض في المعدة مما يعزز الهضم ويحافظ على آلام الجوع غير الضرورية.

5. الفشار

تتمتع هذه الوجبة الخفيفة اللذيذة بالقدرة على قمع جوعك بسهولة شديدة وبسرعة، حيث تعطى شعورًا لمعدتك بالشبع.