30 % ارتفاع الإقبال على «مفاجآت صيف دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أكدت مصادر عاملة في قطاع التجزئة أن ختام مهرجان مفاجآت صيف دبي يشهد إقبالاً كبيراً، بعد أن طرحت العديد من المحال التجارية تخفيضات إضافية على مدار 3 أيام بدأت منذ أول أمس الخميس وتستمر حتى نهاية اليوم السبت مستغلة إجازة نهاية الأسبوع.

وأشارت المصادر إلى أن التخفيضات الإضافية والتي تأتي في ختام المهرجان بعد أن استمر على مدار أكثر من 40 يوماً، تشكل فرصة كبيرة لقطاع التجزئة والزوار على حد سواء، الأمر الذي من المتوقع أن يرفع مبيعات القطاع في النسخة 22 من مفاجآت صيف دبي.

وسجلت ساعات متأخرة من يوم أمس الجمعة حضوراً لافتاً في مراكز التسوق الكبرى في دبي، وتصل التخفيضات إلى 90% على العديد من السلع والمنتجات، إلى جانب عروض إضافية تخدم مختلف فئات المجتمع.

وقد أسهم مهرجان صيف دبي بشكل عام في استقطاب المستهلكين والمتسوقين من مختلف الفئات والجنسيات بعروض وتخفيضات تلبي احتياجاتهم المختلفة، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية التي ساهمت في إثراء المهرجان وتنويع فعالياته، ما أدى بشكل عام إلى تعزيز الزخم الذي يتمتع به قطاع التجزئة بالإمارة.

وقد أشار عاملون في قطاع التجزئة إلى أن المهرجان ساهم في رفع نسبة الإقبال على المحال التجارية المشاركة بنسبة تصل إلى 30%، وذلك مقارنة بنسخة العام الماضي 2018، الأمر الذي بدوره حقق نمواً في المبيعات بنسب مختلفة.

ويعتبر المهرجان حدثاً متجدداً في مدينة متجددة باستمرار، وقد اعتاد الزوار على توقعات عالية جداً خلال فترة المهرجان، لذلك تراعي كل نسخة منه أن تكون هناك أحداث جديدة، كما أن القطاع الخاص يعمل جنباً إلى جنب مع القطاع العام، لتوفير أفضل العروض والتخفيضات.

ويسهم المهرجان أيضاً في تحقيق رؤية 2020 حيث من المتوقع أن تحقق الرؤية استقطاب 20 مليون زائر لمدينة دبي، وكل هذه الأحداث والفعاليات تسهم في جذب عدد كبير من الزوار وتعزز من قدرة ومكانة دبي لجذب أكبر الأحداث العالمية، وقد تميزت دبي من ناحية الأسعار والتنوع وجودة المنتجات الفريدة خلال العام الجاري.

وقد تحول مهرجان مفاجآت صيف دبي منذ انطلاقته قبل 22 عاماً، إلى علامة حصرية مسجلة باسم دبي، كما يعتبر من أبرز مهرجانات التسوق على مستوى العالم، الذي حقق النجاح تلو الآخر على مدار عقدين من الزمن، واستطاع أن يقدم تجربة إبداعية لسكان المنطقة والعالم من الباحثين عن الترفيه العائلي وخوض تجربة تسوق مبتكرة وفريدة، كما أصبح المهرجان رافداً حيوياً لاقتصاد دبي وداعماً للنشاط السياحي في المدينة على مدار العام، وتحديداً في فترة الصيف، ويجسد هذا الحدث الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل المدينة إلى مركز عالمي رائد للترفيه وتجارة التجزئة.

ويستعد قطاع التجزئة في دبي الآن لفعاليات مميزة وعروض مرتقبة مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي ستبدأ يوم الجمعة القادم وتستمر على مدار عدة أيام، ما يتيح للمراكز التجارية تقديم الفعاليات والتخفيضات التي من شأنها أن تسهم في استقطاب الزوار والمتسوقين الذين بدورهم سيجدون في هذه المراكز ضالتهم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير ما يحد من فعاليات الترفيه الخارجي.