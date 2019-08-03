كاظم الساهر يُطرب جمهور «مهرجانات بيت الدين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر حفلاً مساء أمس الأول، في مهرجانات بيت الدين الدولية بلبنان. ووسط سحر المكان الجبلي ونسمات قصر بيت الدين الشهابي، عجّ المسرح بالجمهور وانتشر الحضور على أسطح المنازل القريبة وشرفاتها.

بدأ الحفل مع الموسيقي اللبناني ميشال فاضل عازفاً على آلة البيانو، ترافقه أوركسترا من مئة عازف بين الفلهارمونية اللبنانية، والأوركسترا العراقية، إضافة إلى عشرين من الكورس الغنائي. وأطلق الساهر في الحفل أغنية «المتمردة» وهي من ألحانه وكلمات الشاعر كريم العراقي، وتوزيع ميشال فاضل.

وشدا الساهر بأغنيات «كوني امرأة خطرة»، و«حافية القدمين»، و«هذا اللون»، وغيرها من أعمال سكنت ذاكرة عُشاقه.