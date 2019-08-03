بالورود.. السعودية تستقبل حجاج قطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل، مساء أمس الأول الخميس، أول فوج من الحجاج القطريين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة ، وذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسخير جميع الإمكانات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من قطر، أسوة بما تقوم به المملكة تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء الفريضة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد دعت السلطات القطرية، إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها عليهم.

ورفضت الوزارة ، ادعاءات وزارة الأوقاف القطرية، بأن الحكومة السعودية تضع العراقيل أمام الراغبين في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض قطر.

كما أعلنت الوزارة، تخصيص رابط إلكتروني جديد لتسجيل الحجاج القطريين الراغبين في أداء الفريضة ، وحثت السلطات القطرية على عدم حجبه. وكان خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، نشر تغريدة على «تويتر»، روّج فيها لكذبة «منع القطريين من الحج». وكتب: «يا أهل قطر، اعقدوا نية الحج واجعلوه في ذمة من حال بينكم وبين بيته.. اللهم إني نويت حج بيتك لم نستطع إليه سبيلاً».