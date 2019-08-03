شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنو «السياحة والطيران» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

لا يعرف على وجه الدقة والحصر عدد المواطنين في قطاع السياحة والطيران، ولا يعرف حصراً أيضاً عدد العاملين في القطاع، ونسب جنسياتهم كافة، لكنْ معلوم أن قطاع السياحة والطيران من الأكبر في الإمارات والأسرع نمواً، فما هو حاله مع التوطين، وهل هو من القطاعات المستهدفة للتوطين وتوظيف المواطنين بالفعل؟ وإذا كان ذلك متحققاً، فكيف وكم؟ طبعاً في الرأي الانطباعي هنالك مواطنون في القطاع، في القيادة وفي الوظائف العادية والدنيا، ونريد أن نعرف هل نسبتهم معقولة، على أن السؤال سؤال مستقبل: هل توجد خطة أو برنامج للتوطين في «السياحة والطيران»؟

الأسئلة يمكن أن تبدأ ولا تنتهي، لكن السؤال الضروري وهو ملازم لقضية التوطين دائماً: ما مدى ارتباط تخصصات ومساقات التعليم والتعليم العالي بمجالي السياحة والطيران؟ هل ننصح أولادنا بالاتجاه إليهما، أو ما هو الرأي؟ هل يهدد مستقبل توطينهما، كما نحلم أو نتصور، الذكاء الاصطناعي أيضاً؟

قبل ذلك، هل يصح اعتبار السياحة والطيران واحداً. التجانس موجود، لكن الجهات المشرفة تتعدد، والقرار غير واحد. ما يجعل الفكرة واحدة هنا، نحو وضعهما في عنوان واحد، الارتباط الاقتصادي الذي يوجب التعاون، وكونهما يخضعان، قانوناً، أو في حدود القانون، للمؤسسة الوطنية الوصية على التوطين والتوظيف في القطاع الخاص، وهي وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ينبغي أن يكون قطاع السياحة والطيران قطاع توطين، مستهدفاً بامتياز، فالفرص هنا كثرة وتكثر، والقطاع ينمو صعوداً بشكل متسارع، وفي الناحية المقابلة لدينا آلاف الخريجين من الباحثين الجادين عن عمل في هذا القطاع بالذات، فهل رصد كل ذلك رسمياً، أم أن الرأي الذي نسوقه هنا مجرد انطباع لا يمت إلى الواقع بصلة.

في «السياحة» تتعدد الدوائر المسؤولة، وتمثل الجهة الاتحادية مظلة لا أذرعة لها على الأرض، فما هو حجم التنسيق بين المظلة الاتحادية ودوائر السياحة المحلية، وما هو مدى التنسيق والتعاون بين دوائر السياحة المحلية؟ ماذا بشأن التنافس، وهل هو مجير نحو التكامل والنجاح أم ماذا؟ عندما نقول السياحة فماذا نعني بالضبط؟ ما هي أنواع السياحة لدينا، وما مدى ارتباطها بالمتاحف والآثار والثقافة والتعليم والطب والتنمية عموماً؟ في المشاهدة الانطباعية نرى أعداداً من المرشدين السياحيين المواطنين، فهل العدد كاف؟ هل يجوز أن يكون إلى جانبهم مرشدون سياحيون غير مواطنين؟ ماذا عن التدريب؟

التدريب إحدى حلقات القوة التي تربط السياحة والطيران، وكما نفرح ونطير من الفرح حين نكون في إحدى ناقلاتنا الوطنية، ونعرف أن الطيار أو فريق الطيران مواطن، نتمنى أن نرى المزيد من المواطنين في مطاراتنا وفي كل مفاصل قطاع الطيران.

«الطيران» يمكن أن يستوعب آلاف الخريجين ضمن تخطيط سليم، من الخريجين الجامعيين وغيرهم، لكن لا بد من وضع أهداف وبرامج وتخطيط. كيف يتم ذلك في مجال يبدو لنا حتى الآن غامضاً بقدر ما هو مترامي الأطراف؟ لا نعرف.

ونريد أن نعرف.

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