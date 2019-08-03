إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 37 فلسطينياً بنيران الاحتلال على حدود غزة، خلال الجمعة ال 69 من مسيرات العودة وكسر الحصار. وأفادت وزارة الصحة بغزة بإصابة 37 مواطناً بجراح مختلفة، منهم 18 بالرصاص الحي. ووصل آلاف الفلسطينيين إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في الجمعة التاسعة والستين والتي تحمل عنوان «جمعة التضامن مع أهالي وادي الحمص».

وتأتي مشاركة الفلسطينيين في المسيرات، بعد يوم واحد على قيام شاب فلسطيني باقتحام الحدود والاشتباك مع جنود الاحتلال، وإصابة ثلاثة منهم قبل استشهاده.

وفي الضفة المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال خيمة الاعتصام التي أقيمت لصلاة الجمعة في وادي الحمص، وقامت بإزالة بعض الخيام.

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وأوضح حمادة حمادة رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص: أن الاحتلال لا يريد أن يستمر اعتصام أهالي حي وادي الحمص، ولا يريد أن يرفع الأهالي صوتهم عالياً ضد قرارات الهدم، وضد تشريدهم من منازلهم.

وأصيب شابان بجروح خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على أراضي القرية. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت، فيما كشف الشبان كميناً نصبته وحدات خاصة في أحد المنازل المهجورة، وأثناء ذلك أصيب شابان بجروح جراء وقوعهم أثناء ملاحقة الجنود لهم، حيث تم علاجهما ميدانياً من قبل طاقم الهلال الأحمر. كما اقتحم مئات المستوطنين بلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بحجة أداء طقوسهم التلمودية في المقامات الإسلامية. وأفادت مصادر محلية أن مئات المستوطنين اقتحموا البلدة بحراسة مشددة من دوريات الاحتلال، واندلعت مواجهات متفرقة بين المواطنين وقوات الاحتلال، وأطلق الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

(وكالات)