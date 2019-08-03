العين يتأهب لمواجهة الكوماندوز ويعتذر عن ودية زغرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابع نادي العين استعداداته لمواجهة فريق نادي الاتفاق السعودي والمقررة مساء يوم غدٍ الأحد على ملعب غرنيا رادغنا والذي يبعد من مقر بعثة الفريق حوالي ثلث الساعة بالباص، وذلك ضمن برنامج مباريات الفريق الودية والمقررة بمعسكر العين الخارجي في مرحلته الثانية والتي تشهدها سلوفينيا خلال الفترة من 28 يوليو وحتى ال13 من شهر أغسطس الجاري.

أكد مطر الصهباني، مدير فريق نادي العين، أن فريقه اعتذر لنادي دينامو زغرب الكرواتي عن إقامة المباراة الودية التي كانت مقررة بين الفريقين في العاشر من أغسطس الجاري، لتمسك الأخير بخوض اللقاء في العاصمة زغرب، وذلك بسبب بُعد المسافة فضلاً عن المساحة الزمنية التي تستغرقها إجراءات الدخول عبر المنافذ الحدودية، ومن المقرر أن يلعب الفريق مباراة ودية بديلة لمواجهة دينامو بعد مواجهتي الاتفاق السعودي مساء يوم غدٍ الأحد وإسترا الكرواتي في السابع من الشهر الحالي.

وقال الصهباني: «تحضيرات الفريق في المرحلة الثانية بسلوفينيا من المعسكر الخارجي تمضي بالصورة المطلوبة بعد أن أنهى المرحلة الأولى والتي كانت مقررة بالنمسا في 28 يوليو الماضي، موضحاً: «أظهر المدرب الكرواتي إيفان ليكو، ارتياحاً كبيراً لعمل اللاعبين في المعسكر بعد اكتمال الصفوف بانضمام الدوليين إلى جانب عبد الرحمن مزيان ولابا كودجو أخيراً لقائمة الفريق، فضلاً عن التزام الجميع خلال الحصص التدريبية والمردود الجيد في المباريات الودية كما أن الأجواء خلال المعسكر الخارجي بالمرحلتين الأولى والثانية محفزة جداً على العمل بقوة للخروج بالمكاسب المرجوة من أهم مراحل الإعداد سعياً للوصول إلى درجة الجاهزية المطلوبة للموسم الجديد».

وأعرب الصهباني عن بالغ تقديره للجهود التي يبذلها مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الدكتور مطر راشد الدرمكي، وحرصه على تفقد أوضاع معسكر الفريق والاطمئنان على جميع أعضاء البعثة بالإضافة إلى مناقشة بعض الترتيبات المرتبطة بشؤون الفريق، وذلك من خلال حضور بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى مقر بعثة الفريق في سلوفينيا والذين تقدمهم سالم محمد الجنيبي ومطر غمران الظاهري.

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وحول رأيه في مردود الفريق خلال المباريات الودية، قال: «المؤكد أن الهدف من تنظيم المباريات الودية لا يقتصر على البحث عن نتيجة إيجابية بقدر الوقوف على مدى استفادة اللاعبين من الجرعات التدريبية وتحديداً الجوانب الفنية والبدنية والذهنية وتلك المكاسب الفعلية التي يبحث عنها المدرب لذلك مثل تلك المواجهات ليست معياراً لتقييم مؤشر أداء الفريق في الموسم الكروي الجديد، وكما ذكرت لكم بأن المدرب راضٍ عن مردود الفريق في المباريات الودية وكان العين قد خاض مباراتين وديتين في المرحلة الأولى دشنها بمواجهة سيلجي السلوفيني وانتهت بفوز الفريق 3-0، والثانية كانت أمام فريق فاردار المقدوني والتي لم تكتمل بسبب الأمطار الغزيرة المصحوبة بحبات البرد، أما المباراة الثالثة والتي شهدتها المرحلة الثانية في سلوفينيا أمام الفتح السعودي فقد انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي من دون أهداف».

وأكمل: «حرص المدرب خلال جميع المباريات التي خاضها العين على وضع تشكيلتين حتى يمنح كل لاعب بقائمة الفريق فرصة اللعب 45 دقيقة في كل مباراة، وقد منح المدرب محمد عبد الرحمن راحة 24 ساعة بعد مباراة الفتح، وذلك لابتعاده عن المباريات لفترة طويلة بعد تعرضه للإصابة ويقوم اللاعب بعمل كبير في الفترة الحالية ويبذل جهوداً مضاعفة من أجل استعادة مستواه المعروف والمدرب على معرفة جيدة بإمكانيات ومقدرات اللاعب، كما أن اللاعبين لابا كودجو وعبد الرحمن مزيان التحقا قبل بضعة أيام من مواجهة الفريق الودية الماضية ومن المبكر الحكم على مستواهما».

وزاد: «الشعور بالمسؤولية وروح القتال حاضرة في نفوس جميع لاعبي العين وسلاح الفريق في الموسم الكروي الجديد، والجميع هنا يثقون في مقدرة «الأمة العيناوية» على صناعة الفارق عبر الدعم المتواصل والمساندة القوية لجميع عناصر الفريق خلال الاستحقاقات القادمة».

وحول اللاعبين الذين ما زالوا في مرحلة التأهيل، قال: «محمد أحمد يتابع مرحلة التأهيل ويضاعف من جهوده بالصورة المطلوبة ومن المقرر أن يعود في منتصف شهر أغسطس المقبل، وهناك برنامج خاص لبندر الأحبابي والذي ينتظر الضوء الأخضر من طبيب الفريق للانضمام للتدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة».