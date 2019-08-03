رئيس وزراء بريطانيا يتلقى أول هزيمة بخسارة انتخابات فرعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مني رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، أمس الأول الخميس، بأول هزيمة منذ توليه الحكومة الأسبوع الماضي، بعد خسارة حزب «المحافظين» الذي يتزعمه مقعداً حاسماً بانتخابات فرعية في ويلز، مقابل ديمقراطيون موالون للاتحاد الأوروبي، في وقت بحث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع جونسون التعاون بين البلدين.

وفازت جين دودز، من حزب الديمقراطيين الأحرار المناهض لـ«بريكست»، على منافسها المحافظ كريس ديفيز، بمقعد بريكون ورادنشاير في ويلز بفارق 4.5%. وفاز حزب «بريكست» الجديد للسياسي المخضرم نايجل فاراج، على حزب «العمال»، وحل في المركز الثالث، في صفعة لثاني أكبر الأحزاب في بريطانيا.

وقالت دودز بعد إعلان فوزها في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة: «إن التصرف الأول لي كنائبة برلمانية عندما أصل إلى ويستمنيستر هو العثور على بوريس جونسون في أي مكان، وأقول له رسالة واضحة للغاية هي: توقف عن اللعب بمستقبل مجتمعاتنا واستبعد الخروج (من الاتحاد الأوروبي) بدون اتفاق الآن».

من جهتها، قالت زعيمة الديمقراطيين الأحرار جو سوينسون، في بيان بعد ظهور النتيجة: «أغلبية جونسون الآخذة في التقلص توضح أنه ليس لديه تفويض كي يخرجنا من الاتحاد الأوروبي»، وتعهدت بوقف «الخروج الفوضوي».

وأضافت سوينسون: «سأفعل كل ما يمكنني لوقف الخروج وطرح بديل.. رؤية إيجابية. لدينا الآن عضو إضافي في البرلمان سيصوت ضد الخروج في البرلمان». ويشغل الديمقراطيون الأحرار 13 مقعداً في البرلمان.

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ويعرف جونسون بأنه من أبرز منتقدي اتفاق الانسحاب الذي أبرمته بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ويرغب في أن تعيد بروكسل فتح الباب للمفاوضات. وهدد جونسون مراراً بـ«خروج فوضوي» من أوروبا إذا تعذر التوصل لاتفاق.

ومن شأن هذه الخسارة تقليص الأغلبية الفعلية لجونسون في البرلمان إلى مقعد واحد، قبل مواجهة متوقعة حول خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر له يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول دون اتفاق مع التكتل الأوروبي إذا فرضت الضرورة ذلك.

وكانت حكومة جونسون تعتمد على تأييد حزب صغير من إيرلندا الشمالية لتحقيق الأغلبية الضئيلة التي تتمتع بها في البرلمان.

في سياق آخر، ذكر البيت الأبيض أمس، أن الرئيس ترامب بحث المزيد من التعاون مع بريطانيا في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني. وأضاف البيت الأبيض، أن الاتصال الذي جرى أمس الأول تطرق إلى موضوعات تتعلق بالتجارة وشبكات اتصالات الجيل الخامس المقبلة. وأعاد ترامب تأكيد تقديره القوي للعلاقة الخاصة بين البلدين، وأشار إلى تطلعه للقاء جوانسون خلال قمة «مجموعة السبع» في بلدة بياريتس بفرنسا في وقت لاحق من الشهر الجاري، بحسب البيان. (وكالات)