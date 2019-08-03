إسدال الستار على معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الجمعة، عن انسحاب بلاده رسمياً من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو، التي أعلنت من جانبها أن المعاهدة انتهت بمبادرة من واشنطن، بيد أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) حمّل روسيا مسؤولية انتهاء المعاهدة، التي مثلت حجر الزاوية لإرساء دعائم الاستقرار بين القوتين الأعظم لأكثر من أربعة عقود.

وقال بومبيو في بيان حول الانسحاب الأمريكي، إن «الولايات المتحدة لن تبقى طرفاً في معاهدة تنتهكها روسيا عمداً». وتابع: «إن عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة»، معتبراً أن «تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي؛ ينتهك المعاهدة، كما أنه يمثل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها».

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، أن معاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، الموقعة في واشنطن خلال 8 ديسمبر/كانون الأول 1987، قد انتهت منذ يوم أمس الجمعة بمبادرة من الولايات المتحدة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوماً في مارس/آذار الماضي؛ قضى بتعليق تنفيذ معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، كما أقر البرلمان الروسي قانوناً بالخطوة ذاتها، ووقع بوتين هذا القانون في 3 يوليو/تموز. وجاء القرار الروسي رداً على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، فيما اتهمت واشنطن موسكو بأنها انتهكت المعاهدة؛ بامتلاكها الصاروخ «9M729»، زاعمة أن مداه يتجاوز المسموح به، ولم تقدم أدلة محددة بالخصوص، في حين أن روسيا أبلغت شركاءها الدوليين بشأن الاختبارات التي أجرتها على هذا الصاروخ.

وكان بوتين لفت في وقت سابق إلى أن روسيا لا ينبغي لها، ولن تنساق إلى سباق تسلح باهظ الثمن، موضحاً: إن جميع مقترحات روسيا لنزع السلاح «ما زالت مطروحة والأبواب مفتوحة»؛ لكنه طالب بعدم الشروع في أي مفاوضات في هذه المسألة مستقبلاً، ما لم تتراجع واشنطن عن تعنتها. وسبق لنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن أعلن أن بلاده يمكنها أن تعود إلى معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في حال اتخاذ واشنطن خطوة مماثلة.

من جهة أخرى، أعلنت الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تلمس ضرورة في استحداث نظام جديد؛ للرقابة على الأسلحة في العالم، وأنها تدعو روسيا والصين، للانضمام إلى هذه الآلية. وقالت الوزارة: «عهد الرئيس دونالد ترامب إلى الإدارة بمهمة فتح صفحة جديدة في مجال الحد من الأسلحة، وبدء حقبة جديدة من الحد من التسلح، تذهب أبعد من المعاهدات الثنائية السابقة الموقعة في الماضي». وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها الذي كرّسته لانسحاب واشنطن من المعاهدة المبرمة مع موسكو: «من الآن فصاعداً، تدعو الولايات المتحدة روسيا والصين للانضمام إلينا في استثمار هذه الفرصة؛ لتحقيق نتائج أمنية حقيقية لشعوبنا والعالم بأسره».

Advertisements

والغريب أن هذه الدعوة جاءت بعد أقل من يوم واحد من توقيع الرئيس الأمريكي ترامب (الخميس) مرسوماً يفرض عقوبات جديدة على روسيا؛ بحجة انتهاكها اتفاق عام 1991 الخاص بالرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ومنع استخدامها، علماً بأن موسكو دمرت كامل مخزونها من هذه الأسلحة تحت رقابة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقضت على كامل مخزونها منها خلافاً لواشنطن التي لا تزال تحتفظ بكميات كبيرة، وتتأخر في إتلاف ما لديها منها.

إلى جانب ذلك حمّل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الجمعة، روسيا مسؤولية انتهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة، ووعد برد «مسؤول» على قيام موسكو بنشر صاروخ عابر. وقال الحلف في بيان: «روسيا تتحمل وحدها مسؤولية انتهاء المعاهدة»، مضيفاً: «سيرد حلف شمال الأطلسي بطريقة مسؤولة ومحسوبة على المخاطر الكبرى، التي يشكلها نشر روسيا صاروخ (9 إم. 729) على أمن الحلف».

وأضاف الحلف: إن أعضاءه اتفقوا على سبل؛ لردع روسيا عن إطلاق صواريخ جديدة متوسطة المدى، قادرة على تنفيذ ضربة نووية في أوروبا، مضيفاً: إن رده سيكون محسوباً، ولن يشمل سوى الأسلحة التقليدية.

ودعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الولايات المتحدة إلى تجميد نشر الصواريخ المتوسطة المدى، بعد أن انتهت المعاهدة. ونقلت وكالة «تاس» عن ريابكوف قوله: «اقترحنا على الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي أن يفكروا في تجميد نشر الصواريخ المتوسطة المدى». وأضاف: «سيكون هذا التجميد مشابهاً للذي أعلنه الرئيس، فلاديمير بوتين، عندما قال: إنه في حال عدم نشر الولايات المتحدة هذه المعدات في بعض المناطق، ستمتنع روسيا أيضاً عن القيام بذلك».

(وكالات)