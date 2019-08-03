«أستانا - 13»: اتفاق على إجراءات عملية لحماية المدنيين في إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت روسيا وتركيا وإيران عن ارتياحها؛ لما تم إنجازه من تقدم في تحديد قوام ونظام عمل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدة استعدادها؛ للمساعدة في انعقاد هذه اللجنة في أسرع وقت ممكن، فيما أكدت كازاخستان أنه تم التوصل إلى حل وسط لقضية اللجنة الدستورية.

وجاء إعلان الرعاة الثلاثة هذا، في البيان الختامي، الذي صدر، أمس الجمعة، عنهم في الجلسة العامة للجولة ال13 من مفاوضات «أستانا» حول سوريا، والتي استضافتها العاصمة الكازاخية نور سلطان على مدار يومين. وأشار البيان إلى أن روسيا وتركيا وإيران بصفتها الدول الضامنة ل«عملية أستانا»، أعربت عن أسفها؛ لسقوط ضحايا بين المدنيين في إدلب السورية، واتفقت على اتخاذ «إجراءات عملية»؛ من أجل حماية المدنيين، وكذلك من أجل حماية «العسكريين التابعين للدول الضامنة، والمتواجدين داخل منطقة وقف التصعيد وخارجها في إدلب». كما عبّرت الدول الثلاث عن قلقها إزاء زيادة نفوذ تنظيم «هيئة تحرير الشام» الإرهابي، وأكدت عزمها على القضاء عليه وعلى «داعش» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية. وذكر البيان أن الدول الضامنة بحثت التطورات شمال شرقي سوريا، وأعلنت رفضها «أي محاولات؛ لخلق حقائق جديدة على الأرض، بما فيها مشاريع غير قانونية؛ لإعلان حكم ذاتي، بذريعة مكافحة الإرهاب». وأعربت الدول الثلاث عن عزمها على «مواجهة المخططات الانفصالية، التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، وتضر بالأمن القومي للبلدان المجاورة».

ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى دعم الجهود؛ الرامية إلى إعادة اللاجئين والنازحين السوريين، مشيراً إلى أن الدول الضامنة تبحث فكرة عقد مؤتمر دولي؛ لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري. ورحب البيان بمشاركة ممثلي لبنان والعراق بصفة المراقبين للمرة الأولى، وختم بالإعلان أن الجولة ال14 من المفاوضات ب«صيغة أستانا» ستعقد في مدينة نور سلطان في أكتوبر المقبل. إلى ذلك، اعتبر رئيس الوفد السوري إلى محادثات أستانا بشار الجعفري، أن البيان الختامي لهذه الجولة من المفاوضات هو الأفضل لسوريا، من ناحية مضمونه السياسي ومقاربته للوضع فيها. وقال الجعفري خلال مؤتمر صحفي، أمس: «سوريا لا ترى تطبيقاً نزيهاً من جانب النظام التركي ل«تفاهمات أستانا» و«اتفاق سوتشي»؛ حول إدلب، الذي يقضي بانسحاب التنظيمات الإرهابية إلى عمق 20 كم، وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة»، واعتبر أن «أنقرة تواصل احتلال أجزاء من سوريا في انتهاك ل«تفاهمات أستانا»، التي تنص على الالتزام بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها»، مضيفاً: إنه «لا يحق لتركيا أو الولايات المتحدة الحديث عن أي شبر من سوريا، في وقت تنتهكان فيه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛ بوجودهما غير الشرعي على الأراضي السورية».

(وكالات)