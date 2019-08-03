الإمارات تشارك في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب

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شارك الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح على رأس وفد رفيع المستوى في مراسم تنصيب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

هنأ وزير التسامح الشعب الموريتاني بهذه المناسبة السعيدة، والتي تمثل إنجازاً حقيقياً لموريتانيا حكومة وشعباً، مشيداً بما تتمتع به موريتانيا من أمن واستقرار، ونقل تهنئة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للرئيس محمد ولد الغزواني، مؤكداً على الرغبة المشتركة للبلدين الشقيقين لتطوير علاقات التعاون بينهما في كافة المجالات والعمل على تنويعها بما يعود بالخير على الشعبين الشقيين، متمنياً الخير والازدهار والرخاء لجمهورية موريتانيا، موجهاً الشكر والتقدير للمسؤولين الموريتانيين على حفاوة الاستقبال.

ورافق الشيخ نهيان بن مبارك في حفل التنصيب، وفد رفيع المستوى ضم كلاً من الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعبدالله المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعبدالمحسن فهد راشد الدوسري أمين عام مساعد الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وسفير دولة الإمارات في نواكشوط حمد غانم المهيري.

وشمل حفل مراسم التنصيب قيام رئيس المجلس الدستوري بتوشيح رئيس الجمهورية الجديد بالوسام الكبير في نظام الاستحقاق الوطني الموريتاني، وعزف النشيد الوطني، وقام الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بإلقاء أول خطاب رئاسي له.

وفي نهاية الحفل قام الرئيس المنتخب بتلقي التهاني من رؤساء الدول والحكومات والوفود الحاضرة في الحفل.

يذكر أن الشيخ نهيان بن مبارك وصل مساء يوم الأربعاء الماضي إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، وكان في استقباله إسماعيل ولد الشيخ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، وسفير دولة الإمارات في نواكشوط حمد غانم المهيري.