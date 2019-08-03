بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تصل المدينة المنورة البعثة الطبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد



وصلت بعثة الحج الرسمية إلى مطار المدينة المنورة أمس عبر مطار دبي على متن طائرة تابعة لطيران الإمارات تقل 80 من حجاج الدولة إلى الأراضي المقدسة، لأداء مناسك الحج للموسم 1440ه، وتعد الرحلة الثانية عبر مطار دبي، كما وصلت الرحلة الثالثة على متن طيران الإمارات مساء أمس، وتستمر الرحلات حتى الثامن من أغسطس الجاري في جميع مطارات دبي على متن «طيران الإمارات» والطيران السعودي وفلاي دبي.

أكد محمد المرزوقي، رئيس لجنة الحج والعمرة في مطار دبي الدولي، أن الرحلة ستصل المدينة المنورة في الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية، وتقضي البعثة 4 ليالٍ في المدينة، قبل الانتقال إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك الفريضة، ومن ثم العودة من مطار جدة في السادس عشر من هذا الشهر على متن طيران الإمارات. وأشاد بأهمية دور الشركاء الاستراتيجيين، الذين سعوا لتوفير كل ما يحتاج إليه الحجاج من خدمات صحية ورعاية وتسهيل إجراءات المغادرة من قبل الشرطة والإقامة وطيران الإمارات والإسعاف، فالجميع يهتمون بالحجاج ورعايتهم من النواحي كافة.

وأضاف مروان محمد الشحي المستشار القانوني ومدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الإمارة رئيس البعثة الرسمية لحجاج حكومة دبي، أن البعثة ستكون متواجدة من الواحدة ظهراً في المدينة المنورة، لتقديم الخدمات والتوجيهات للحجاج وأنها تضم واعظين، وهما الدكتور عبد الله الكمالي، وفيصل البحري، وطبيباً وممرضاً.

وستقوم البعثة، التي تضم 80 شخصاً جميعهم يؤدون فريضة الحج لأول مرة، بزيارة مسجد قباء وجبل أحد وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومقبرة البقيع.



شرطة دبي



وقال النقيب أحمد علي الزرعوني رئيس قسم المغادرين والقادمين في مطار دبي: بدأت التجهيزات لموسم الحج مبكراً من قبل شرطة دبي، بتحديد المسارات للحجاج وإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر وفي وقت قياسي، خاصة مع وجود فريق متخصص للتعامل مع الحجاج وتوعية المسافرين بالمواد المحظور حملها في الحقائب التي يجري اصطحابها إلى الطائرة.

ودعا المسافرين إلى التحقق من المواد المحظورة من خلال اللوحات الإعلانية التي تُوضع في المطار قبل الوصول إلى نقاط التفتيش، لما لذلك من أهمية بالغة في تسهيل إجراءات سفرهم.



طيران الإمارات



سامي عقيل عبدالله نائب رئيس الدعم الإداري في طيران الإمارات، قال: إن الشركة تسعى كل عام إلى تيسير حركة الحجاج، وتجهيز الطائرات بتسهيلات الوضوء والإحرام، وبث فيديو على الطائرة يغطي كيفية أداء المناسك، كما سيكون هناك على متن الطائرة أغطية إضافية ومناشف ساخنة غير معطرة، وتتيح طيران الإمارات لكل حاج على رحلات العودة من جدة، حمل عبوة 5 ليترات من مياه زمزم مجاناً تحفظ في عنبر الشحن.



القنصلية السعودية

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وقال بندر بن سلطان المناحي، ممثل القنصلية السعودية في دبي: إن مطار جدة استقبل أول فوج من دولة الإمارات بالورود والترحيب، وجرى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بهم لدى وصول الفوج، وذلك سعياً من المملكة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بتأمين سبل الراحة والخدمات التي يحتاج إليها الحجاج، وإنهاء إجراءات قدوم ومغادرة الحجاج بأقصى سرعة وتقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة منذ قدومهم لأداء الفريضة، حتى مغادرتهم الأراضي المقدسة، كما استقبل مطار المدينة المنورة الرحلتين الثانية والثالثة أمس.



جمارك دبي



مسؤولو الجمارك الجوية ساعدوا الحجاج وعملوا على تسهيل حمل الحقائب، وقدموا للحجاج عدداً من النصائح والإرشادات، من بينها الالتزام بالوزن المسموح به طبقاً لما تحدده شركة الطيران الناقلة.

الإقامة

أشار المقدم عيسى شاهين نائب مساعد المدير العام للمنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الإدارة أنهت الإجراءات في مدة لا تتجاوز 30 ثانية كحد أقصى في حالة المرور بالبوابات الذكية، وبثوانٍ معدودة لكاونترات إنهاء إجراءات سفر الحجاج وتسهيل الإجراءات، وتخصيص كاونترات إضافية للجوازات تكون محاذية للتفتيش ومن ثم إلى البوابات على الفور من أجل أن تسهل على الحاج.



الحجاج لـ ”الخليج 365”

من جانبهم، أكد عدد من الحجاج المغادرون من مطار دبي لـ ”الخليج 365” سعادتهم وفرحتهم العارمة بالحج لأول مرة والانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بسهوله ويسر، حيث قال محمد عباس: إن الخدمات المقدمة للحجاج، ممتازة وتعبر عن اهتمام قيادتنا الرشيدة بشعبها، ليس في شؤونهم الحياتية فقط، وإنما أيضاً في توفير جميع الخدمات المتميزة في كل المناسبات والأعياد ومنها موسم الحج.

وأشاد مروان سيبد بسهولة الإجراءات المقدمة، فضلاً عن الإرشادات التي تساعد الحجاج للتوجه إلى الأماكن والبوابات المخصصة لهم بسهولة تامة، منذ لحظة وصولهم المطار حتى المغادرة، وبذل أقصى الجهود التي تساعدهم على أداء مناسك الحج بكل يسر حتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وعبر محمد عيسى، عن سعادته بأن معه عدداً كبيراً من مختلف الدوائر والمؤسسات، ممن لم يسبق لهم أداء الفريضة، وقال عصام عباس إنه اطمئن لوجود بعثه تحضرية هناك تتأكد من المتطلبات والمواصفات التجهيزية عالية المستوى، سعياً لتأمين أقصى وسائل الراحة والأمان لهم وفرق الترحيب، التي قدمتها العديد من مؤسسات حكومة دبي للحجاج.

ووصف محمد الشحي المغادرة للأراضي المقدسة بأنها أحاسيس لا يمكن وصفها وتمنى للجميع أداء الفريضة، وبخاصة في ظل تسهيل واختصار إجراءات السفر، وتحقيق السعادة والسلامة للجميع، فيما أثنى أحمد إبراهيم على الخط الساخن للاستفسار عن ساعة إقلاع الطائرات ووصولها وأي تأخير محتمل.

وشكر عبدالله علي القيادة الرشيدة على توفير سفر آمن وميسر لهم، من قبل جميع فرق المساندة الموجودة على مدار الساعة على «الكاونترات» لتيسير خروج حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

وقال عدنان إبراهيم: إن الحج فريضة، وإنها عندما تكون في سن الشباب تكون أفضل. وقال عبيد السلس: إن الخدمات تتقدم وتتطور عاماً بعد عام، وذلك يوضح مدى اهتمام المسؤولين بتلافي أي سلبيات في الماضي.

وأوضح وليد حسن أن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج، وكذلك للمسافرين في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعاً، يؤكد أن القائمين على خدمة الحجاج قدموا مجهوداً كبيراً لخدمتهم وإسعادهم، وقال محمد سعد إبراهيم: إن ما توفره الجهات المعنية من تسهيلات وخدمات يؤكد حرص قيادتنا على إسعادنا.



البعثة الطبية



أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مغادرة البعثة الطبية التي تضم 70 طبيباً وممرضاً وإدارياً من الهيئات الصحية بمرافقة البعثة الرسمية للحج من مطار أبوظبي الدولي، بهدف توفير جميع خدمات الرعاية الصحية المتميزة وتقديم المشورة الوقائية والنصائح الصحية للحجاج.

وتوجهت البعثة الطبية التحضيرية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة في ال 25 من يوليو /‏ تموز الماضي للتحضير لاستقبال حجاج الدولة وإنهاء التحضيرات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتور عبدالكريم عبدالله الزرعوني مدير إدارة مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث في الوزارة، رئيس البعثة الطبية أن «التحضيرية» وصلت يوم ال 25 من يوليو للسعودية تحضيراً لوصول البعثة الرسمية.

وأكد اتباع منظومة إلكترونية متطورة لتعزيز الخدمات الصحية للحجاج ووجود قاعدة بيانات للحجاج تسهل على الفريق الطبي التدخل السريع في الطوارئ.

وأشار بدر أحمد النجار، مقرر لجنة بعثة الحج الطبية على تنظيم برامج تثقيف للحجاج، إضافة إلى تقديم مساعدات صحية في المطارات، ومظلة تثبت على الرأس تحمي من الشمس، إضافة إلى توفير حقيبة خاصة بالمرضى تحفظ البرودة للأدوية.