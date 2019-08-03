شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة لبنان المحلية السابعة لجمال الخيل تنطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: عصام السيد

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنطلق اليوم، منافسات بطولة لبنان المحلية السابعة لجمال الخيل العربي، وتستمر على مدار يومين بميدان مدرسة القديسة حنة الآباء البيض في بلدة رياق بالعاصمة اللبنانية بيروت، وبالتزامن مع (عام التسامح).

ويأتي دعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لترسيخ هذه الرياضة المتميزة بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويعد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أحد أكبر وأهم الداعمين للمحافظة على الخيول العربية الأصيلة، والاهتمام بالرياضات المتعلقة بجمال الخيول والسباقات السريعة وتدعيم سلالتها الأصيلة على المستويات المحلية والعالمية.

وتقام البطولة بإشراف جمعية مربي الخيول العربية الأصيلة في لبنان برئاسة شفيق الموسوي، والمعتمدة من الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو).

ويشارك في البطولة نخبة من أنقى سلالات الخيول العربية تمثل العديد من الإسطبلات المحلية في لبنان، والعديد من أبطال البطولات الدولية التي سبق تنظيمها وعدد من الفائزين بالبطولات العالمية.

وتقام البطولة على مدى يومين بمشاركة نحو 60 حصاناً تستعرض جمالها ورشاقتها وتناسقها، ومجموعة كبيرة من المربين وملاك الخيول العربية الأصيلة.

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ويتوقع حضور جمهور كبير من محبي الخيول العربية والمهتمين برياضة جمال الخيل العربي، وحشد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية والمهتمين، ويتوقع أن ينفرد التنظيم هذا العام بمجموعة من المميزات المتعلقة براحة ورفاهية الجمهور، وتنوع الفعاليات المصاحبة.

ويتضمن جدول المسابقات في اليوم الأول المنافسات التأهلية للبطولات، وتبدأ المنافسات بفئة المهرات الأفلاء لعمر سنة وتليها فئة المهرات لعمر سنتين وكذلك فئة المهرات لعمر ثلاث سنوات، وبعدها تنطلق منافسات الأمهار لعمر سنة وسنتين وثلاث سنوات.

وبعد منافسات الأمهار تبدأ منافسات الأفراس على ثلاث فئات (السابعة والثامنة)، وتختم منافسات اليوم الأول بالفئة التاسعة، بينما سيشهد اليوم الثاني والختامي منافسات الأفحل للفئة العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، ومنافسات البطولات.

وتختتم البطولة بإعلان الأبطال وتوزيع الجوائز، ‎ويقوم بالتحكيم في البطولة حكام دوليون إضافة إلى أعضاء لجنة الانضباط، وتعد البطولة من أهم البطولات التي تنظم في لبنان، وتحظى البطولة باهتمام محلي وعالمي من مربي وهواة الخيول اللبنانية العربية الأصيلة.

وتشمل المسابقة 15 معياراً للجمال منها تناسق الأعضاء والرأس الجميل والعيون المستديرة الواسعة والأذنان الصغيرتان وعظمة الأنف المقعرة وفتحات الأنف الواسعة والرقبة الكبيرة المقوصة واستقامة الأرجل.

وتعد الخيول المشاركة في المسابقة من أفضل الخيول العربية، والتي لها قاعدة بيانات تشمل شهادة ميلاد، واسم الحصان ونسبه لوالديه، ويمنح المهرجان الحصان المشارك في المسابقة درجة الجودة والتي تساعده في المشاركة في المسابقات الدولية.

وأصبح النظام الحالي يعرف بنظام التحكيم عن طريق النقاط وهو الذي يعمل به حاليا في حلبات مسابقات الجمال الدولية في كثير من بلدان العالم حيث توزع النقاط على خمس فئات في هيئة الفرس، فلكل فئة تخصص 20 درجة، وفي كل فئة مواصفات عامة وأخرى تفصيلية تحدد على أساسها الدرجة الخاصة بالفئة.