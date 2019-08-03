«الوطنية للانتخابات» تحذر المرشحين من إطلاق الوعود الزائفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين: محمد الماحي

أكدت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني 2019، أن التعليمات التنفيذية المنظمة للانتخابات، حظرت بشكل كامل التأثير في إرادة الناخبين، واختياراتهم، من خلال تقديم الهدايا العينية، أو المادية إليهم، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداعهم، أو التدليس عليهم، بما في ذلك إطلاق وعود، أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس الوطني، كما حظرت استغلال الدين، أو الانتماء القبلي، أو الجمعيات والأندية والمدارس والمعاهد، ودور العبادة، والمستشفيات، وكل المرافق الحكومية في الحملة الانتخابية.

أهابت اللجنة، خلال محاضرة تثقيفية أقيمت بالمركز الثقافي في أم القيوين، بأعضاء الهيئات الانتخابية والراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، الالتزام بالجدول الزمني وبكافة التعليمات التنفيذية والشروط والمدد القانونية المعلن عنها للترشح وممارسة الدعاية الانتخابية، سواء عبر المنصات التقليدية، أو عبر المنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الراغب في الترشح لا يعتبر مرشحاً رسمياً سوى بعد إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين، عقب استكمال كل الراغبين في الترشح تقديم طلبات ترشحهم، وعدم ورود أي طعن في صحة الترشح، بموجب التعليمات التنفيذية للانتخابات التي تم إعلانها ونشرها على موقعها الإلكتروني، وفي مختلف وسائل الإعلام، التي تعرف المرشحين والناخبين بقواعد الترشح لانتخابات 2019.

قدم المحاضرة الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لقطاع شئون المجلس الوطني الاتحادي، في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، الذي أكد أن الهدف من المحاضرة تعريف أعضاء الهيئات الانتخابية المرشحين والناخبين بجميع الإجراءات التنظيمية، والقانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية، الأمر الذي يسهم في تعزيز المشاركة في الانتخابات المقرر عقدها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مبيناً أن للمجلس الوطني الاتحادي وظائف تشريعية، وهي مناقشة التعديلات الدستورية، ومشروعات القوانين والمعاهدات والاتفاقيات، وميزانية الدولة، وحسابها الختامي، إضافة إلى وظيفة رقابية وهي مناقشة الموضوعات العامة، وطرح الأسئلة بخصوصها، وبحث الشكاوى المقدمة.

نهج الشورى

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وقال الغفلي: المجلس الوطني يمثل صوت الشعب الإماراتي، ويعبر عن طموحاته وتطلعاته، كما يعمل بإخلاص ومسؤولية ووعي من أجل مصلحة الوطن من خلال تنسيق تام وتعاون فعال مع الحكومة، مسانداً، ومرشداً، إضافة إلى أنه أسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات، وتوطيد نهج الشورى، وتعزيز ممارسات المساءلة والشفافية، إضافة الى طرح القضايا التي تهم المواطنين، وتتصل بحياتهم، وحاضرهم، ومستقبلهم، ومناقشتها وإصدار التوصيات بشأنها وعرضها على الحكومة، مبيناً أن برنامج التمكين الذي تضمنه خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يهدف إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينه ليكون سلطة مساندة، ومرشدة، وداعمة للسلطة التنفيذية، وكذلك العمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن، وهموم المواطنين، إضافة إلى ترسيخ قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.

وأكد أن اللجنة تهدف من سلسلة الندوات التي تعقدها للتعريف بمختلف جوانب العملية الانتخابية القانونية والتنظيمية، إلى أن يكون الناخب والمرشح على دراية كاملة بالحقوق والواجبات.

وأضاف: ستراقب اللجنة الحملات الانتخابية، ولن تتوانى عن اتخاذ كل الوسائل التي تضمن تنفيذ العملية الانتخابية بالشكل الذي يلبي طموحات شعب الإمارات، وقيادته الرشيدة، كما تسعى اللجنة ومن خلال إفراد حيز مهم لضوابط الحملات الانتخابية، إلى ترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية في الانتخابات.

جزاءات المرشح

وتناول الغفلي المخالفات التي يمكن أن يقع فيها الناخب، أو المرشح، والتي تترتب عليها عقوبات قانونية تصل إلى الحرمان من الترشح، أو استكمال العملية الانتخابية.

وقال: إذا ارتكب المرشح أي مخالفة من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية، أو تعطيل تطبيق التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها، إضافة إلى المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن أن يخضع لها المرشح، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات ستسحب الترخيص الممنوح للمشرح بعمل الدعاية الانتخابية، وستلزمه بدفع غرامات مالية لا تتجاوز (خمسة آلاف درهم) إضافة إلى إلغاء الترشيح.

وأضاف أن الحملات الانتخابية للمرشحين تخضع لعدة قواعد يتعين الالتزام بها، ومخالفتها تعرض المرشح لعدة مخالفات، لافتاً إلى أن خداع الناخبين، والتدليس عليهم، واستخدام أسلوب التجريح والتشهير في الحملة الانتخابية تعرض المرشح لسحب ترشيحه.

وذكر أن اللجنة الوطنية للانتخابات تحظر استخدام استغلال الدين، أو الانتماء، القبلي أو العرقي، وإشراك وتضامن المرشحين في الحملة الانتخابية

وقال إن اللجنة تحظر على المرشح استخدام الجمعيات والأندية والمدارس والمعاهد ودور العبادة والمستشفيات، وكل المرافق الحكومية في الحملة، إضافة إلى حظر وضع الملصقات والصور الدعائية للمرشحين في غير الأماكن التي تحددها لجان الانتخابات.