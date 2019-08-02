رغم التوترات.. لقاء سعودي إيراني في مكة

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وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال اللقاء تناول الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج الإيرانيين، والخدمات التي تقدمها السعودية للحجاج.
© AP Photo / Dar Yasin
وأضاف، أنه "في حال غيرت السعودية والبحرين والإمارات سياساتها، وتوقفت عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، فإننا مستعدون لإقامة علاقات جيدة معها"، وذلك حسبوكالة الطلبة الإيرانية "إسنا".
وأكد أن "باب الحوار مع دول الجوار مفتوح، وإيران لم ولن تغلقه مطلقا".
وذكر الوزير الإيراني، في لقاء مع قناة "بي بي إس" الأمريكية، "لدينا علاقات دبلوماسية مع الإمارات، لذلك نحن على استعداد لمقابلتها. ونحن على استعداد للقاء السعوديين. يمكننا نلتقي في أي وقت".
وأضاف "الأمر يتطلب فقط قبول حقيقة أننا جميعا بحاجة إلى توفير الأمن الخاص بنا على المستوى الإقليمي، لا يمكننا شراء الأمان من الخارج".
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