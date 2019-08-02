الجيش اليمنى يسقط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثى فى محافظة حجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة، أطلقتها ميليشيا الحوثى باتجاه مديرية حيران شمالى حجة شمال غرب البلاد. وأفاد المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة فى الجيش اليمني، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، بأن الطائرة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثى تم استهدافها وإسقاطها وهى تحاول استطلاع واختراق متاريس ومواقع قوات الجيش الوطنى بمحافظة حجة. Advertisements وهذه هى الطائرة المسيرة الثالثة التى تعترضها قوات الجيش الوطنى فى سماء المناطق المحررة شمالى محافظة حجة منذ مطلع العام الجاري، بينها طائرة حاولت استهداف سوق شعبية فى مركز مديرية حيران فى مارس الماضي. وكثفت ميليشيات الحوثى مؤخرًا، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، التى قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجى وتم شحنها إلى اليمن، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريبا فى التصميم والأبعاد والقدرات التى تتمتع بها أبابيل-T، التى تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

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