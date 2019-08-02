شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: على الصين أن تفعل الكثير لإحداث تحول فى مسار مفاوضات التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن على الصين أن تفعل الكثير من أجل إحداث تحول فى مسار مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة وإنه يمكنه زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية.

ومتحدثا إلى الصحفيين فى البيت الأبيض، قال ترامب إنه يجب على الولايات المتحدة أن يكون لديها إتفاق تجارى أفضل مع الصين وليس إتفاقا متكافئا.