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موسكو تأمل فى إغلاق ملف مخيم الركبان السورى قريبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف عن أمله فى إمكانية إغلاق مخيم الركبان للنازحين جنوب شرقى سوريا، خلال الشهر الحالي.

وقال لافرينتيف - فى تصريح صحفى خلال ختام الجولة الـ 13 من مفاوضات "أستانا" التى عقدت فى العاصمة الكازاخية نور سلطان، أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة - "إن العمل فى هذا الاتجاه مستمر، ونأمل فى أن ننتهى بمساعدة المؤسسات الأممية المعنية من إجلاء المدنيين عن مخيم الركبان وإعادتهم إلى مناطقهم، وإغلاق ملف هذا المخيم".

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وأضاف "إذا استطعنا فعل ذلك فى أقرب وقت، سيكون ذلك مثالا يحتذى لكى تتبنى الأطراف المعنية إجراءات مماثلة تجاه مخيم الهول الذى يقع فى منطقة سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، ويشهد وضعا متوترا يتطلب رد فعل سريعا".

وكانت موسكو ودمشق اتهمتا القوات الأمريكية وحلفائها فى سوريا بعرقلة إجلاء النازحين عن الركبان الواقع فى منطقة نفوذهم، بهدف الإبقاء على موطئ قدم لهم فى مناطق من الأراضى السورية.

 

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