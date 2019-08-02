شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية العراق: عثرنا على رفات 32 أسيرا كويتيا جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الخارجية العراقية التعرف على رفات 32 أسيرا كويتيا من الذين عثر عليهم قبل أشهر فى مقبرة جماعية جنوبى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، فى بيان، إن الفريق الفنى العراقى المعنى بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين تمكن، بالتعاون مع بعثة الصليب الأحمر، من العثور على مقبرة جماعية فى محافظة المثنى فى السادس من مارس الماضى.

وأوضح أن المقبرة كانت تضم 46 رفات وقد كشفت النتائج الأولية للتحليل الجينى عن أن 32 منها تعود لمفقودين كويتيين، حسبما أشارت صحيفة البيان الكويتية.

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وأكد أحمد الصحاف أن وزارة الخارجية العراقية ستعمل مع الجانب الكويتى على نقل الرفات إلى الكويت، وتقديم كل الدعم المناسب لتيسير الأنشطة المقبلة.



وجدد المتحدث التأكيد بأن بلاده تسعى وباهتمام بالغ لإنهاء اثار المأساة الانسانية التى تعرض لها الاشقاء الكويتيون ابان الاجتياح الصدامى لبلادهم فى عام 1990 والتوصل إلى مصير الاسرى والمفقودين الكويتيين.

كما أكد أن العراق لن يدخر جهدا من أجل تحديد مصير باقى المفقودين وما تم اكتشافه أخيرا يدل على استمرار الجهود التى أدت إلى التوصل إلى معلومات تتعلق بهذه الرفات.