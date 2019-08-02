شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة إطفاء فرنسية ومصرع قائدها فى مقاطعة جينيراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحطمت طائرة تابعة لفرق الإطفاء الفرنسية اليوم الجمعة، خلال محاولة السيطرة على حريق ضخم نشب فى ما يقرب من 800 هكتار من الغابات والمزارع فى مقاطعة جينيراك الفرنسية. ووفقاً لصحيفة لو فيجارو الفرنسية ، فإن قائد الطائرة لقى مصرعه على الفور خلال أداء عمله. وقى السياق ذاته فتحت السلطات الفرنسية تحقيق أولى لمعرفة ملابسات الواقعة المؤسفة. ومن جانبه تقدم رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب بالمواساة لعائلة الطيار.

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