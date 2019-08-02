شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مظاهرات فى اسطنبول بسبب قرار ترحيل اللاجئين السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر العشرات فى اسطنبول تضامنا مع اللاجئين السوريين، واحتجاجا على قرار ولاية إسطنبول بشأن ترحيل اللاجئين السوريين غير المقيدين فى المدينة إلى المدن المسجلين بها، فى حين قامت المجموعة المؤيدة لبقاء السوريين داخل تركيا برفع لافتات مدون عليها: كونوا أنصارًا للمهاجرين، ونحن أمة واحدة، وبعض الأحاديث النبوية.

وبحسب صور بثتها وكالة رويترز، فقد هتف المتظاهرون بشعارات خلال احتجاج على سياسات اللاجئين التركية الأخيرة فى إسطنبول، وكان حاكم اسطنبول أمهل اللاجئين السوريين غير المسجلين، حتى 20 أغسطس للمغادرة أو إعادتهم إلى المدينة التركية التى تم تسجيلهم فيها لأول مرة.

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جانب من الاحتجاجات



جانب من المظاهرات