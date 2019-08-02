شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تخطط لبناء أكثر من 2400 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية والقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت منظمة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن لجنة التخطيط والبناء التابعة للإداة المدنية الإسرائيلية فى الضفة الغربية وشرقى القدس، ستروج لبناء 2430 وحدة استيطانية جديدة هناك.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فى سياق نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني، عن منظمة "السلام الآن"، القول إنه سيتم إعادة بناء 4 بؤر استيطانية تم إخلاء بعضها، دون أن توضح تفاصيل عن ذلك.

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وأشار الموقع إلى أن المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر "الكابنيت" وافق قبل أيام بشكل مبدئى على بناء نحو 700 وحدة سكنية للفلسطينيين فى منطقة "ج" التى تخضع للسيادة الإسرائيلية، على أن يتم مقابل ذلك بناء 6 آلاف وحدة استيطانية فى المستوطنات.

ويرى الفلسطينيون أن المستوطنات وبناءها فى الضفة الغربية تشكل حجر عثرة أمام السلام، لأنها تقع فى مناطق يسيطر عليها الفلسطينيون ومن المفترض أن تكون جزءا من حدودهم المستقبلية.