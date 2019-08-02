السعودية: تحرير 81 إفريقيًا باليمن من عصابات الإتجار بالبشر

الرياض/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الجمعة، تحرير 81 إفريقيًا بينهم 20 امرأة من قبضة عصابة للإتجار بالبشر في محافظة صعدة شمالي اليمن.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (واس)، "حررت القوات السعودية 81 افريقيًا من قبضة عصابة الإتجار بالبشر في سوق الثابت بمحافظة صعدة (شمالي اليمن)".

وقالت: "كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية بعمليات الإتجار بالبشر في صعدة اليمنية"، دون مزيد من التفصيل.

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وأوضحت أن "الأفارقة المحررين بينهم 20 إمرأة وطفلين".

وفي يوليو/ تموز الماضي، أظهر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن النساء شكلن 49 بالمائة من ضحايا الإتجار بالبشر في 2018.

بينما شكلن الفتيات 23 بالمائة، والرجال 21 بالمائة، والأطفال الذكور 7 بالمائة، من ضحايا العام 2018، بحسب التقرير الأممي.

وأشار التقرير إلى تشكيل النساء والأطفال 70 بالمائة من ضحايا هذه التجارة، خلال السنوات الـ 15 الأخيرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.