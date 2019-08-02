قدم: الوحدة الإماراتي يتعاقد مع المغربي باتنا لموسم واحد

محمد يونس/ الخليج 365

أعلن نادى الجزيرة الإماراتي، الجمعة، تعاقده مع لاعب كرة القدم المغربي مراد باتنا، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لتغريدة عبر صفحة النادي على تويتر، "تم التعاقد مع باتنا لمدة موسم واحد قابل للتجديد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية".

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وقال باتنا بعد توقيع عقده الجديد: "سعيد للغاية بانضمامي لنادي عريق وفريق كبير مثل الجزيرة، الذي يتمتع بسمعة عالمية جيدة بعد مشاركته المميزة فى كأس العالم للأندية".

وأضاف: "رغبتي في الانضمام لصفوفه بسبب سعيه الدائم للمنافسة على المراكز المتقدمة والأدوار النهائية في البطولات والمسابقات التي يشارك فيها ويمتلك نخبة رائعة من أفضل اللاعبين المحليين الدوليين".

ولعب باتنا لأندية حسنية أغادير، والفتح الرباطي في المغرب، ولفريقي الإمارات، والوحدة في الإمارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.