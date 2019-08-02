"الإغاثة" التركية ترسل 3 شاحنات طحين إلى سوريا

هطاي/ براق ملي/ الخليج 365
أرسلت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، الجمعة، ثلاث شاحنات محملة بمادة الطحين إلى الداخل السوري، من أجل تشغيل الأفران.
ووفق مراسل الخليج 365، انطلقت الشاحنات المحملة بمادة الطحين من أمام نصب مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في مدينة إسكندرون، بولاية هطاي (جنوب)، باتجاه منطقتي إدلب وعفرين في سوريا.
وفي حفل أقيم قبل انطلاق الشاحنات، قال البرلماني التركي عن حزب العدالة والتنمية، عبد القادر أوزل، إن "تركيا تشكل اليوم آخر منابع الوجدان والرحمة في العالم".
وأضاف أوزل، أن تركيا "لطالما كانت موطن المنكوبين وملاذ المضطهدين".
وأشار إلى أن تركيا ستواصل دعم الأشقاء السوريين حتى يتغلبوا على محنتهم.
من جهته، قال رئيس فرع "الإغاثة التركية" في هطاي، أحمد يتيم، إن أعضاء الهيئة يشعرون أن من واجبهم الوصول إلى جميع المناطق المنكوبة في العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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