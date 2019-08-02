ليبيا.. انقطاع الكهرباء بالمنطقتين الغربية والجنوبية‎

وليد عبد الله/ الخليج 365
أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقتين الغربية والجنوبية، جراء "خروج مفاجئ عن الخدمة" لبعض وحدات التوليد.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، للشركة التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الأسباب أو مدة الانقطاع.
يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه هجوم تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ نحو 4 أشهر، على العاصمة طرابلس، ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالية، دون أن تحقق تقدما.
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