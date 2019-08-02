2.1 مليون ريال.. غرامة لـ 9 صيدليات ومستودعات طبية لمخالفتها الأنظمة

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صحيفة الخليج الالكترونية
غرَّمت «صحة الرياض» خلال شهر شوال 9 صيدليات ومستودعات طبية مبلغ مليونين ومائة وعشرون ألف ريال، لمخالفتها نظام المؤسسات الصحية الخاصة، بمتابعة المدير العام للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيزالتويجري.
وأكد مدير إدارة الالتزام الدكتور محمد العيبان، أن صحة تواصل أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة، وتقوم برصد أي مخالفات تؤثر سلباً على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي تشمل الإغلاق التحفظي، مُشدداً على أن لن يُسمح لأي من المنشآت التي صدر قرار بإغلاقها بالعمل مرة أخرى قبل التأكد من إزالة المخالفات.
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