القبض على ٥ أشخاص أطلقوا النار بكثافة في إحدى المناسبات بـ #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه، وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار بكثافة خلال إحدى المناسبات؛ فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية الأشخاص المخالفين للتعليمات، (٥) خمسة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، وتم القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.