أبل توقف عمل برنامج “سيري”

جدة - عمرو شويل أوقفت شركة “أبل” الأمريكية عمل برنامج مراقبة الجودة “سيري”، الذي يتضمن الاستماع إلى المستخدمين من أشخاص يعملون على تحسين جودة البرنامج.

وتعمل شركة “أبل” حاليا على تعليق بعض العمليات المتعلقة بالمساعد الشخصى الصوتى الخاص بها Siri على مستوى العالم، وذلك أثناء إجراء مراجعة شاملة للخدمة الشهيرة.

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وتأتى هذه الخطوة بعد تقرير صدر الأسبوع الماضى فى صحيفة “ذا جارديان”، قال إن فريقًا من الموظفين حول العالم يستمع إلى مجموعة فرعية صغيرة عشوائية من التسجيلات التى يسمعها “سيرى” بعد أن يضغط الناس على زر التنشيط، وذلك للتحقق من دقة المساعد الصوتي.

وقالت أبل أيضًا إنها تخطط لمنح المستخدمين خيار إلغاء الاشتراك فى هذا الأمر فى المستقبل، وقال متحدث باسم شركة أبل فى بيان :”نحن ملتزمون بتقديم تجربة رائعة لسيرى مع حماية خصوصية المستخدم”.