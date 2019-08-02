العراق والكويت يوقعان عقدا مع شركة بريطانية لتطوير حقول نفط مشتركة

وسيدرس العقد، تحديد أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الحقول، ووقعه مسؤولون من البلدين في العاصمة الأردنية ومن المتوقع أن يستمر لما يصل إلى عامين ونصف العام، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وتوجد بضعة حقول نفطية في المنطقة الحدودية بين العراق والكويت، من بينها الرتقة، وهو امتداد جنوبي لحقل الرميلة العراقي العملاق.
ولطالما كان الإنتاج في حقول النفط عبر الحدود مصدرا للتوتر بين العراق والكويت العضوين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقبل الغزو العراقي للكويت في عام 1990، اتهمت بغداد الكويت بحفر آبار عبر الحدود وضخ النفط من الأراضي العراقية. ونفت الكويت ذلك الاتهام.
وقال رئيس وفد الكويت الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح إن توقيع العقد هو نتيجة لست سنوات من العمل الشاق بين البلدين.
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