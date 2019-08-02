شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: انتشار قواتنا فى اليمن بالاتفاق مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن إعادة انتشار قواتنا فى اليمن بالاتفاق مع السعودية، ‎مشيرًا إلى أن الموقف الإماراتى ثابت والتنسيق مع السعودية فى أفضل حالاته، مشددًا على أن الشراكة السعودية الإماراتية صلبة وباقية وممتدة.

وقال الوزير قرقاش - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة - : "اتفقنا مع السعودية على استراتيجية المرحلة المقبلة فى اليمن"، مضيفا أن موقف البلدين مشترك أيضًا فى الملف الإيراني، مشيرًا إلى أن الإمارات والسعودية تغلبان العمل السياسى على المواجهة فى الملف الإيراني.

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واعتبر وزير الدولة الإماراتى أن "الدوحة تسعى إلى الصيد فى الماء العكر، عبر تضخيم اجتماع روتينى بين الإمارات وإيران، معتبرًا أن قطر اختزلت نفسها لـ "ظاهرة إعلامية" وتمويل عدم الاستقرار والأفضل لها حل أزمتها بدلا من تعميقها.

وكان وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش أعلن فى وقت سابق أن شق الصف السعودى الإماراتى من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل.