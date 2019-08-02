صور.. تجدد المظاهرات فى الجزائر المطالبة بالإصلاحات ورحيل رموز النظام السابق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد المئات فى الجزائر، للمطالبة بإصلاحات ورحيل رموز النظام السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتجمعت حشود المحتجين، اليوم الجمعة المطالبة بتغيير وذلك بعدما وضعوا نهاية لحكم عبد العزيز بوتفليقة فى إبريل عقب 20 عاما فى المنصب. وشارك محتجون فى مسيرة رافعين لافتات تقول "الحركة الاحتجاجية ستستمر" و "نريد الديمقراطية والحرية" و "أيها اللصوص لقد نهبتم البلد".

احتجاجات الجزائر

جانب من الاحتجاجات Advertisements

جانب من المظاهرات فى الجزائر

متظاهرين فى الجزائر

مظاهرات فى الجزائر

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