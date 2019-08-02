شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الليبية: إنقاذ 75 مهاجرًا غير شرعى قرب جزيرة فروة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل الليبى القطاع الغربى بالقوات البحرية، نقطة مصفاة الزاوية، اليوم الجمعة، من إنقاذ 75 مهاجرًا غير شرعى على متن قارب مطاطى من بينهم 3 نساء، وذلك شمال جزيرة فروة 110 كيلومترات شمال غرب طرابلس.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية - فى بيان، أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من جنسيات مختلفة.

ولفت إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى ميناء مصفاة الزاوية، وإنزالهم فى نقطة المصفاة، بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية وتم تسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية.