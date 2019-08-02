شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: رفع درجة التأهب وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية فى عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الداخلية اليمنى نائب رئيس الوزراء أحمد المسيري، رفع درجة التأهب والاستعداد واليقظة الأمنية لأعلى مستوياتها والعمل على حماية الأمن والاستقرار وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية وتعقبها وملاحقتها أينما وجدت.

جاء ذلك خلال ترأس وزير الداخلية اليمني، اجتماعا للجنة الأمنية العليا، اليوم الجمعة، لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية فى العاصمة المؤقتة عقب الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا أمس مركز شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء بمحافظة عدن والتى راح ضحيتها 50 شخصا فى مقدمتهم العميد منير اليافعى "أبو اليمامة" وإصابة 49 آخرين، وذلك وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وناقش تقرير حول ملابسات وحيثيات العمليتين الإرهابيتين بمعسكر الجلاء وشرطة الشيخ عثمان وكيفية الحد من هذه الأعمال الإرهابية وعدم تكرارها ومواصلة التحريات للوصول إلى وكر العناصر الإرهابية والقضاء عليها نهائيا.

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وأكد المجتمعون على ضرورة تفعيل غرفة عمليات مشتركة يتم من خلالها الاطلاع على مجمل تداعيات الأوضاع ووضع آليات التعاون والعمل المشترك لما من شأنه التغلب على كل المشكلات وإحكام السيطرة الأمنية واستتباب الأمن والاستقرار.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة تحقيق فى حيثيات العمليتين الإرهابيتين ولجنة لحصر الأضرار البشرية والمادية فى معسكر الجلاء وشرطة الشيخ عثمان ووجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بتقديم الدعم اللازم لأسر الشهداء والجرحى والتكفل بعلاجهم.

وأدان الاجتماع الحادثين الإرهابيين وشدد على كشف ملابساتها وملاحقة الجهات والعناصر الضالعة فى التخطيط لها وتنفيذها حتى ينالوا جزاء ما اقترفوه بحق الوطن والشعب ونقل الحاضرون تعازيهم لأسر الشهداء وفى مقدمتهم أسرة الشهيد القائد ابو اليمامة وتمنوا للجرحى الشفاء العاجل.