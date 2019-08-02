الان تتابع بقيمة مليار يورو.. ألمانيا تضبط أكبر كمية كوكايين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قالت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، إنها ضبطت أكبر كمية كوكايين في البلاد تزن 4.5 طن بقيمة مليار يورو (1.11 مليار دولار) في مدينة هامبورج الساحلية.
وقال مكتب جمارك هامبورج، إنه فحص حاوية شحن مشبوهة قبل أسبوعين جاءت من مونتيفيديو عاصمة أوروجواي وكانت متجهة إلى مدينة أنتويرب في بلجيكا.
وأضاف المكتب في بيان، أن وصف الحاوية يشير إلى أنها محملة بفول الصويا لكن السلطات عثرت على 221 حقيبة رياضية سوداء تحوي 4200 عبوة كوكايين مضغوط.
وقال المكتب “تمثل هذه الكمية الهائلة أكبر عملية منفردة من هذا النوع في ألمانيا”.
وأضاف: “جرى تدمير الكوكايين المصادر وسط إجراءات أمنية صارمة وشاملة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بقيمة مليار يورو.. ألمانيا تضبط أكبر كمية كوكايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.