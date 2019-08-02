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بقيمة مليار يورو.. ألمانيا تضبط أكبر كمية كوكايين

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع بقيمة مليار يورو.. ألمانيا تضبط أكبر كمية كوكايين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، إنها ضبطت أكبر كمية كوكايين في البلاد تزن 4.5 طن بقيمة مليار يورو (1.11 مليار دولار) في مدينة هامبورج الساحلية.

وقال مكتب جمارك هامبورج، إنه فحص حاوية شحن مشبوهة قبل أسبوعين جاءت من مونتيفيديو عاصمة أوروجواي وكانت متجهة إلى مدينة أنتويرب في بلجيكا.

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وأضاف المكتب في بيان، أن وصف الحاوية يشير إلى أنها محملة بفول الصويا لكن السلطات عثرت على 221 حقيبة رياضية سوداء تحوي 4200 عبوة كوكايين مضغوط.

وقال المكتب “تمثل هذه الكمية الهائلة أكبر عملية منفردة من هذا النوع في ألمانيا”.

وأضاف: “جرى تدمير الكوكايين المصادر وسط إجراءات أمنية صارمة وشاملة”.

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