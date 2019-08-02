الشاهد: اتخذت قراري بشأن الترشح للرئاسة التونسية

نقلت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، عن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قوله في حوار إعلامي، مساء أمس الخميس، إنه "اتخذ قراره الخاص بمسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة السابقة لأوانها"، وإنه "سيعلن قراره في الأيام القليلة المقبلة".

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وأشار الشاهد خلال حواره مع قناتي "الوطنية1" و"حنبعل" و إذاعة "شمس إف إم"، أن مسألة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية "ليست بالمسألة البسيطة أو الهيّنة"، وأن "الأمر يتطلب صفات ومقدرة من الواجب توفرها في المترشح لشغل هذا المنصب".

ولفت إلى أن علاقته بوزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، جيدة، وأن الأخير لم يعلمه بأمر ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأكد الشاهد، أن علاقته بالرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي خلال الأشهر الخمسة الماضية كانت "طيبة"، معتبرا أن صفحة الخلاف معه تم طيها منذ خطاب رئيس الدولة إلى الشعب يوم 20 مارس الماضي، ثم في خطابه أمام المشاركين في مؤتمر حزب "نداء تونس" في "المنستير" يوم 6 أبريل 2019، حين طلب من المؤتمرين رفع التجميد عنه، وهو قرار اتخذه المكتب التنفيذي للنداء في شهر سبتمبر 2018.

وتابع: "أنا لم أخن الرئيس الراحل، ومن خانه هم من سرقوا منه حزبه"، الذي أسسه لتحقيق التوازن في المشهد السياسي.