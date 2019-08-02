"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 11 جنديا قنصا شمال الضالع

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وقالت "أنصار الله" على قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن الجماعة نفذت عمليات قنص استهدفت الجيش في جبهة قعطبة شمال الضالع، أوقعت 11 جندياً بين قتيل وجريح.
© AP Photo / Hani Mohammed
وذكرت "المسيرة" أن مقاتلي "أنصار الله" شنوا عملية هجومية على مواقع للجيش في جبهة الظهرة بمديرية خب والشعف شرق الجوف.
وأشارت إلى استهداف الجماعة، خلال العملية، تجمعات للجيش بصاروخ محلي الصنع نوع "زلزال1"، مداه 3 كيلو مترات، وعدد من قذائف المدفعية.
ووفقا لـ"المسيرة"، أوقعت العملية الهجومية والقصف قتلى وجرحى في صفوف الجيش.
في محافظة حجة شمال غربي اليمن، أفادت "أنصار الله" بإحباط زحف للجيش مسنود بطيران التحالف ومروحياته، باتجاه شمال جبل النار في مديرية حرض قبالة قطاع جيزان جنوب غربي السعودية، وتكبيد المهاجمين أعداداً من القتلى والجرحى، حسب "المسيرة".
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