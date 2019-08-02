قرقاش: إعادة الانتشار في الحديدة بالاتفاق مع السعودية

القاهرة - سبوتنيك. وغرد قرقاش في تغريدة على "تويتر": "إعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف، واتفقنا مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن".

وبشأن الاجتماع المشترك بين الإمارات وإيران، قال الوزير الإماراتي إن الإمارات والسعودية موقفهما مشترك في الملف الإيراني، مؤكداً أنهما تغلبان العمل السياسي على المواجهة.

واتهم قرقاش قطر بأنها "تسعى للصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني".