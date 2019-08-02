الإمارات تشيد بالتجديد والتطوير في السعودية

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أبوظبي: أعربت الإمارات العربية المتحدة الجمعة عن سعادتها بخطوات "التجديد والتحديث" في السعودية حيث أعلنت الحكومة عن السماح للمرأة بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من "ولي الأمر".

وكتب وزير الدولة الاماراتي أنور قرقاش في حسابه بتويتر "نسعد بخطوات السعودية الواثقة نحو التجديد والتطوير والتحديث والذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الامير محمد بن سلمان".

وأضاف "نفرح لان السعودية هي الاخ الشقيق والجار الصدوق ونستبشر لان كل ما فيه خير للسعودية هو خير لنا وللمنطقة".

وأعلنت الحكومة السعودية أنه سيتم السماح للمرأة السعودية بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من "ولي الأمر".

