اخبار الخليج

الإمارات تشيد بالتجديد والتطوير في السعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أبوظبي: أعربت الإمارات العربية المتحدة الجمعة عن سعادتها بخطوات "التجديد والتحديث" في حيث أعلنت  الحكومة عن السماح للمرأة بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من "ولي الأمر".

وكتب وزير الدولة الاماراتي أنور قرقاش في حسابه بتويتر "نسعد بخطوات السعودية الواثقة نحو التجديد والتطوير والتحديث والذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الامير ".

وأضاف "نفرح لان السعودية هي الاخ الشقيق والجار الصدوق ونستبشر لان كل ما فيه خير للسعودية هو خير لنا وللمنطقة".

وأعلنت الحكومة السعودية أنه سيتم السماح للمرأة السعودية بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من "ولي الأمر".
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تشيد بالتجديد والتطوير في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا