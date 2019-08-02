شكرا لقرائتكم خبر عن الإعداد لمؤتمر فى بيروت يجمع رجال الأعمال اليمنيين واللبنانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج اليوم في بيروت ، إن لدى رجال الأعمال اللبنانيين تجارب استثمارية ناجحة في اليمن في مجال الاتصالات والنفط والسياحة وغيرها، مؤكداً: أن باب الاستثمار لرجال الأعمال اللبنانيين لا يزال مفتوحاً خاصة بمجال الاتصالات، وفقا لـ"سبأ".

وأكد العوج، على أهمية التنسيق المشترك لتطوير التعاون التجاري ومواجهة كافة العوائق بما يسهم في تشجيع القطاع الخاص على إقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمنى الدكتور نجيب العوج اليوم في بيروت مع وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير والذي يشغل أيضاً منصب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة حيث بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص اللبناني واليمني وتشجيع التبادل التجاري وكذلك بحث سُبُل الاستفادة من التجربة اللبنانية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر اقتصادي موسع في بيروت يجمع رجال الأعمال اليمنيين واللبنانيين لبحث فرص الاستثمار وأوضح الوزير العوج بأن مثل هذه اللقاءات تمثل ركيزة اساسية لإقامة علاقات وشراكات تجارية تكاملية لاستغلال الفرص الاستثمارية الى جانب فتح آفاق أخرى للتعاون الثنائي.

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وتطرق إلى التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية وأهمها تحفيز رؤوس الأموال اليمنية -التي اضطرتها الأوضاع الراهنة إلى مغادرة اليمن- للعودة إليها من خلال عمل الحكومة الدؤوب على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وسعيها لخلق المناخ المناسب للاستثمار والعمل على إزالة العقبات والعوائق أمام القطاع الخاص من أجل رفع مستوى الاقتصاد الوطني بما يلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني.

بدوره أكد الوزير اللبناني على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.. متمنيا لليمن استعادة عافيته واستقراره وأمانه في أسرع وقت ممكن.