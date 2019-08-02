شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى المؤقت يمدد حالة الطوارئ لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان للرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، إن الرئيس المؤقت محمد الناصر مدد حالة الطوارئ فى عموم البلاد لمدة شهر.

وفجر انتحاريان نفسيهما فى هجومين منفصلين على الشرطة فى تونس فى يونيو، لكن الوضع الأمنى تحسن منذ أن فرضت السلطات حالة الطوارئ لأول مرة فى نوفمبر تشرين الثانى 2015 فى أعقاب مقتل العشرات فى هجمات لمتشددين فى ذلك العام.