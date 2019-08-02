شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإماراتية تطلق حملة توعية للحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات حملتها التوعوية للحجاج التي تهدف إلى مساعدتهم في أداء مناسك الحج براحة وأمان، وفقا للبيان الإماراتية.

وتأتي الحملة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة ورعاية حـــــجاج الدولة المغــادرين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أهمية تمثيل الوطن في الخارج بالصورة المشرفة التي تليق بمواطني الإمارات العربية المتحدة. كما أكدت ضرورة التسجيل في خدمة «تواجدي» على الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي «mofauae»، للتمكن من تقديم المساعدة في حالات الطوارئ. و«تواجدي» هي خدمة مقدمة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء تواجدهم في الخارج.

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والتي تسهل عملية التواصل بين بعثات الدولة في الخارج مع مواطني الدولة المسجلين في الخدمة، والمتواجدين في الخارج في حالات الأزمات والطوارئ، بهدف إجلائهم وتنسيق عودتهم للدولة سالمين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن هذه الحملة تـأتي انطلاقاً من واجب وزارة الخارجية والتعاون الدولي تجاه المواطن الإماراتي في الخارج، وحرصاً منها على تسهيل سفره وإقامته وحمايته من أية مصاعب أو مشكلات أو معوقات قد تعترضه من خلال الإرشادات المهمة والنصائح لحجاج الدولة.

ونوهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مؤكدة أهمية الحصول على التصاريح الخاصة بالحج من حملات الحج للدخول إلى مكة المكرمة، ومراجعة أقرب مركز صحي في الدولة لأخذ التطعيمات الطبية اللازمة داخل الدولة قبل مغادرتهم للأراضي المقدسة، والأدوية الضرورية (حقيبة الإسعافات الأولية) خاصة عند ضربات الشمس أو استطلاق البطن أو الإعياء الشديد، ومراعاة عدم استخدام السيارات الخاصة في مناسك الحج.