شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات فى تركيا تصدر تحذيرا لمواطنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت سفارة الإمارات لدى أنقرة، مواطني الدولة المتواجدين في تركيا إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف الجوالة قبل المغادرة؛ حتى لا يتم استخدامها من قبل آخرين في معاملات مشبوهة، بحسب البيان الإماراتية.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمى فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "نسترعي انتباه مواطني الدولة الكرام المتواجدين في تركيا إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة؛ حتى لا يتم استخدامها من قبل آخرين في معاملات مشبوهة؛ لكيلا تتعرض لمساءلة القانونية".