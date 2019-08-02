رئيسة المفوضية الأوروبية: أرغب باقتراح اتفاق جديد حول الهجرة واللجوء

روما/ باريش ستشكين/ الخليج 365

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لاين، عن رغبتها في تقديم مقترح اتفاق جديد، خلال ولايتها، بشأن الهجرة غير النظامية واللجوء، إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الجمعة، بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة روما.

وأضافت "فون دير لاين" أنه يجب أن نجعل أوروبا أكثر فعالية، ويجب أن نكرس أنفسنا لإيجاد حلول ملموسة لمتطلبات المواطنين الأوروبيين.

وأشارت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي دعم الجزء الجنوبي من القارة، وخصوصا إيطاليا الأكثر عرضة لتدفقات المهاجرين، وإنشاء محفظة اقتصادية قوية في هذا الخصوص.

Advertisements

وتابعت: "يجب أن تكون اجراءاتنا فعالة وأيضا إنسانية، ومن الضروري مراجعة مفهوم تقاسم الأعباء".

من جانبه، شدد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، على أهمية إصلاح المؤسسات الأوروبية حتى تكون "أكثر فاعلية وشفافية".

وأكد كونتي على ضرورة العمل بجدية أكبر، من أجل تقديم حلول مناسبة للمشاكل الملحة التي يشعر بها مواطنو الاتحاد الأوروبي.

وفي يونيو/ حزيران 2018، توصل قادة الاتحاد الأوروبي، عقب مفاوضات ماراثونية، لاتفاق حول قضية الهجرة، يقضي بإمكانية إقامة مراكز استقبال للمهاجرين على أراضي دول أعضاء بشكل طوعي، لكنه في نفس الوقت يشدد على التصدي للهجرة غير النظامية نحو أوروبا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.